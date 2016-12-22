Винницкая епархия УПЦ опровергла захват Спасо-Преображенского собора

Винницкая епархия Украинской православной церкви (УПЦ) опровергла сообщения о захвате ​Спасо-Преображенского кафедрального собора. Об этом говорится в заявлении пресс-службы епархии.

«В настоящее время в Спасо-Преображенском соборе в Виннице спокойно: совершаются богослужения и отправляются требы для прихожан храма», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что с 1993 года помещения собора передали в постоянное безвозмездное пользование религиозной общине. При этом его постройки и исторический архитектурный комплекс «Муры» являются государственной собственностью Украины и находятся под его охраной.

Ранее Союз православных журналистов сообщил со ссылкой на источники, что утром 15 декабря около 20 человек приехали к кафедральному собору в Виннице и отобрали у охранников ключи от всех помещений. При этом источник агентства «Интерфакс-Украина» в УПЦ также подтверждал попытку захвата собора. «Собор открыт, в храм можно зайти, но в нем много сотрудников СБУ. Ключи от собора тоже у них», — сказал собеседник.

Впоследствии союз заявил, что пресс-служба Винницкой епархии УПЦ опровергла захват собора из-за оказанного на нее давления.

В середине ноября епископы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом за решение предоставить украинской церкви автокефалию. Правящий архиерей, митрополит Винницкий и Барский Симеон отказался подписать решение собора епископов. Однако священники Винницы не поддержали митрополита Симеона.

15 декабря в Киеве проходит объединительный собор, целью которого является учреждение новой украинской православной церкви.