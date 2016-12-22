Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов

Вена не предоставила доказательств вины российских биатлонистов по делу о допинге, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката с представителями австрийской прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины наших спортсменов не представлено», — заявили агентству в посольстве.

Дипломаты также сообщили, что каких-либо ограничений свободы передвижения для российской команды нет. «Действует презумпция невиновности», — добавили там.

Встреча адвоката с представителями антикоррупционной прокуратуры по делу биатлонистов прошла в Вене 14 декабря.

Ранее стало известно, что Австрия ведет расследование в отношении пяти членов российской сборной по биатлону, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, который прошел в Хохфильцене. По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, под подозрение попали также российские врачи и массажисты.

Как сообщили в прокуратуре, каких-либо обысков или допросов по делу не проводилось.