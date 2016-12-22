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В Австрии назвали число попавших под подозрение российских биатлонистов
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В Австрии назвали число попавших под подозрение российских биатлонистов
Допинговый скандал, 13:17
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В Австрии назвали число попавших под подозрение российских биатлонистов
В применении допинга во время Кубка мира в 2017 году подозревают пятерых членов российской сборной по биатлону, уточнили в австрийской прокуратуре
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии ведет расследование в отношении пяти членов российской сборной по биатлону. Как сообщили РБК в пресс-службе австрийского ведомства, их подозревают в применении допинга и мошенничестве в связи с использованием запрещенных веществ.

Как отмечает издание Standart, также подозрения у прокуратуры есть в отношении пяти человек, сопровождавших сборную команду.

«Расследование продолжается, мы уведомили российскую сторону», — заявил РБК представитель центральной прокуратуры, отметив, что речь идет о возможном преступлении, совершенном во время Кубка мира в Хохфильцене в 2017 году.

В прокуратуре добавили, что не проводили каких-либо обысков или допросов по делу.

«Австрийский процессуальный закон предусматривает необходимость формального информирования подозреваемых о проводимых расследованиях. Из-за права на неприкосновенность частной жизни я не могу дать вам более подробную информацию о подозреваемых», — пояснили в ведомстве.

Посол России в Австрии запросил данные об обвинениях в адрес биатлонистов
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Пресс-атташе посольства России в Австрии Булат Хайдаров в своем Twitter написал, что представитель дипмиссии выехал в Хохфильцен, чтобы оказать необходимое содействие непосредственно на месте.

«Запросили в Генеральной прокуратуре Австрии официальную информацию по вчерашним событиям и связались с руководством МВД Австрии. По существу вопроса какие-либо выводы или комментарии делать преждевременно», — добавил он.

Колобков заявил об отсутствии претензий к биатлонистам на ЧМ-2017
Общество

Министр спорта России Павел Колобков ранее сообщил, что Союз биатлонистов России, Минспорта и МИД выясняют обстоятельства дела. Глава ведомства подчеркнул, что организаторы чемпионата мира по биатлону прошлого года и антидопинговые службы ранее не предъявляли никаких претензий к российским спортсменам.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что следит за ситуацией.

Международный союз биатлонистов выпустил заявление о том, что им известно о действиях, которые предпринимают власти Австрии в отношении членов сборной России.

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Общество

Изначально о том, что нескольким российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении допинговых правил, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, под подозрение попали также российские врачи и массажисты. В числе подозреваемых — спортсмены Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых.

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева, Екатерина Костина.
Теги: Австрия , Гепрокуратура , допинг , Биатлон , Сборная России
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