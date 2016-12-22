Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Обвинения поступили от властей Австрии в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене. Российские дипломаты в срочном порядке запросили информацию по этому делу

Антон Шипулин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Полиция Австрии предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, а также тренерам, врачам и массажистам в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года, который прошел в Хохфильцене. Об этом в Instagram сообщил спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, в Австрии подобные нарушения считаются уголовным преступлением. «Интересно, почему именно сейчас <...> предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции», — написал Губерниев, добавив, что все подробности будут 13 декабря.

К своей записи комментатор прикрепил фотографию со списком обвиняемых, куда попал олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, а также Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых.

Помимо спортсменов в списке указаны экс-главный тренер национальной сборной Александр Касперович, врачи и массажисты Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил ТАСС, что в российскую дипмиссию не поступало запросов по этой ситуации. Он отметил, что дипломаты будут разбираться в произошедшем.

«Судя по доступной на данный момент информации, австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону, находящуюся в Хохфильцене в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям, о ведущемся расследовании в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону», — сказал он.

Любинский добавил, что посольство в срочном порядке запросило у австрийских властей информацию по этому делу.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил порталу Sport24, что организация разбирается в ситуации с предъявленными обвинениями в адрес членов национальной команды. «Пока никаких комментариев. Разбираемся», — сказал он.

В свою очередь источник ТАСС, знакомый с ходом дела, подтвердил информацию о визите австрийской полиции в расположение сборной России по биатлону. При этом он сообщил, что ни один из обвиняемых не был задержан. Источник уточнил, что из списка обвиняемых сейчас в Австрии находятся Логинов, Гараничев, Топычканов и Старых.​

13 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону, который продлится до 16 декабря включительно. В Австрии биатлонисты сразятся в спринте, гонке преследования и эстафете.