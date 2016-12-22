Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу защиты братьев Зиявудина (владелец группы «Сумма») и Магомеда Магомедовых на продление ареста, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова

«Решение Тверского райсуда от 1 ноября 2018 года на продление срока меры пресечения до 5 февраля 2019 года в отношении Магомедова Зиявудина, Магомедова Магомеда, Максидова Артура оставлено Московским городским судом без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказала она.

Братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, растрате бюджетных средств во время строительства стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Кроме того, братьев обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт».

Общий ущерб, нанесенный Магомедовыми и их преступным сообществом с 2010 года, следствие оценило в 2,8 млрд руб.

Они находятся под стражей с марта. 1 ноября арест братьев Магомедовых был продлен до 5 февраля 2019 года.





