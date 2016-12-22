Лукашенко рассказал про влияние фейков и слухов на Союзное государство

Фейки в медиапространстве негативно влияют на жизнь Союзного государства России и Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что «слухи, домыслы, фейки традиционно заполняют медийное пространство, усложняя восприятие действительности».

«Все эти факторы влияют на внутреннюю жизнь Союзного государства, на темп нашего стратегического сотрудничества», — добавил он.

Лукашенко подтвердил, что до конца года встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения спорных вопросов. Неделей ранее об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встрече в начале декабря Лукашенко поспорил ​ с Путиным о цене на газ. Белорусский президент заметил, что для его граждан газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области — $70. Путин ответил, что, если бы для Белоруссии цена была бы рыночной, газ бы стоил под $200 за 1 тыс. куб. м, а не $130. Позже Лукашенко извинился за публичный «бурный спор» с российским президентом.