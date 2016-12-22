ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 66,50 EUR Нал. 76,58 75,63 USD Бирж. 66,89 +0,02 EUR Бирж. 76,06 -0,04 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3413,70 -467,20 IMOEX 2418,91 +0,27% RTSI 1139,21 +0,45% Brent 59,96 +0,76% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Кремль прокомментировал спор Лукашенко с Путиным
Лента новостей
В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов и скрылся 12:59, Общество Песков в день съезда «Единой России» назвал Путина ее лидером 12:58, Политика Кремль подтвердил обсуждение с главой Минэнерго сделки с ОПЕК+ 12:53, Экономика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 12:47, РБК и Barilla Почему помещения свободного назначения пользуются спросом и растут в цене 12:45, Строительство  Bitcoin SV опередил Bitcoin Cash: монета продолжила дорожать 12:44, Крипто В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева 12:44, Общество Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 12:40, РБК и Белая Дача Вексельберг обжаловал введенные против него американские санкции 12:40, Бизнес Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza 12:31, Технологии и медиа Свердловская чиновница объяснила слова о детях фразой «я обычный человек» 12:30, Общество Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе финала Гран-при 12:25, Спорт Кремль прокомментировал спор Лукашенко с Путиным 12:24, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:21, РБК и Thomson Reuters На Украину отказались пустить российских журналисток 12:16, Общество Bentley Continental GTC: очень дорогой кабриолет в цифрах 12:11, Авто  Газпромбанк раскрыл финансовые требования по зарубежным юрисдикциям 12:03, Экономика Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 11:58, РБК, Jardin и Greenfield Агаларовы попросили отклонить иск о вмешательстве в выборы в США 11:56, Политика Экс-помощник Рогозина возглавил «дочку» «Роскосмоса» 11:55, Политика «Лента» объявила о смене генерального директора 11:39, Бизнес Ethereum подешевел до $87: что будет дальше 11:38, Крипто СМИ опубликовали новые фотографии Цеповяза из колонии 11:37, Общество Почему перевозчики будут вынуждены повышать тарифы и кто уйдет с рынка 11:37, Партнерский материал Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году 11:17, Экономика Как устроен театральный фестиваль NET 11:15, Стиль
Кремль прокомментировал спор Лукашенко с Путиным
Политика, 12:24
0
Кремль прокомментировал спор Лукашенко с Путиным
По словам пресс-секретаря российского президента, новая встреча Путина и Лукашенко состоится до конца декабря и на ней лидеры еще обсудят спорные вопросы
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились провести еще одну встречу до Нового года для обсуждения спорных вопросов по двухсторонним отношениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, на встрече лидеры двух стран обсудят проблемы, по которым «было серьезное продвижение на [сентябрьской] встрече в Сочи».

Песков назвал «продуктивным и полезным» мероприятием саммит Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), где в то же время было несогласие по ряду вопросов. «Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки зрения, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — сказал Песков. Перспективы ЕврАзЭС «блестящие», но предстоит напряженная работа, добавил пресс-секретарь.

Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ
Экономика

Накануне во время саммита ЕврАзЭС Лукашенко спросил у Путина, как можно конкурировать в ситуации, когда жители Белоруссии платят по $130 за 1 тыс. куб. м газа, в то время как граждане России из Смоленской области — $70. В ответ российский президент сказал, что Минск платил бы под $200 за 1 тыс. куб. м газа, если бы Белоруссия закупала его по рыночной цене.

В пример Путин привел Германию, которая платит по $250 за 1 куб. м газа, в то время как в следующем году Белоруссия сможет покупать российский газ по $127 за 1 куб. м. Российский президент назвал такое развитие событий «большим преимуществом для наших союзников», добавив, что стороны должны стремиться к полной унификации. При этом российский лидер подчеркнул, что «для этого нужны время и другой уровень интеграции между нашими странами, это предмет переговоров».

Лукашенко извинился перед Путиным за «бурный» спор о ценах на газ
Политика

«Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты — это россияне», — резюмировал Лукашенко. Путин предложил продолжить дискуссию в закрытом режиме.

После саммита Лукашенко сообщил, что намерен встретиться с президентом России под конец декабря, чтобы «не войти с нерешенными проблемами в Новый год» и «расставить все точки над i». Белорусский лидер рассказал, что принес извинения Путину за «бурное объяснение» цен на газ во время саммита ЕврАзЭС.

Авторы: Григорий Дубов, Владимир Дергачев.
Теги: Александр Лукашенко , Владимир Путин
Главное
Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza Технологии и медиа
Материалы по теме
Лукашенко и Путин поспорили о ценах на газ Экономика
Лукашенко пообещал расставить точки над «i» на встрече с Путиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter