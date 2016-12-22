Кремль прокомментировал спор Лукашенко с Путиным

По словам пресс-секретаря российского президента, новая встреча Путина и Лукашенко состоится до конца декабря и на ней лидеры еще обсудят спорные вопросы

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились провести еще одну встречу до Нового года для обсуждения спорных вопросов по двухсторонним отношениям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, на встрече лидеры двух стран обсудят проблемы, по которым «было серьезное продвижение на [сентябрьской] встрече в Сочи».

Песков назвал «продуктивным и полезным» мероприятием саммит Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), где в то же время было несогласие по ряду вопросов. «Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки зрения, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — сказал Песков. Перспективы ЕврАзЭС «блестящие», но предстоит напряженная работа, добавил пресс-секретарь.

Накануне во время саммита ЕврАзЭС Лукашенко спросил у Путина, как можно конкурировать в ситуации, когда жители Белоруссии платят по $130 за 1 тыс. куб. м газа, в то время как граждане России из Смоленской области — $70. В ответ российский президент сказал, что Минск платил бы под $200 за 1 тыс. куб. м газа, если бы Белоруссия закупала его по рыночной цене.

В пример Путин привел Германию, которая платит по $250 за 1 куб. м газа, в то время как в следующем году Белоруссия сможет покупать российский газ по $127 за 1 куб. м. Российский президент назвал такое развитие событий «большим преимуществом для наших союзников», добавив, что стороны должны стремиться к полной унификации. При этом российский лидер подчеркнул, что «для этого нужны время и другой уровень интеграции между нашими странами, это предмет переговоров».

«Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты — это россияне», — резюмировал Лукашенко. Путин предложил продолжить дискуссию в закрытом режиме.

После саммита Лукашенко сообщил, что намерен встретиться с президентом России под конец декабря, чтобы «не войти с нерешенными проблемами в Новый год» и «расставить все точки над i». Белорусский лидер рассказал, что принес извинения Путину за «бурное объяснение» цен на газ во время саммита ЕврАзЭС.