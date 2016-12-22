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«Ведомости» узнали о закрытии типографии Дмитрия Ананьева в Подмосковье
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«Ведомости» узнали о закрытии типографии Дмитрия Ананьева в Подмосковье
Общество, 07:44
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«Ведомости» узнали о закрытии типографии Дмитрия Ананьева в Подмосковье
Здание типографии «Экстра-М» в Красногорске (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Типография «Экстра-М», расположенная в подмосковном Красногорске прекратит работу с января 2019 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников издательств, работавших с типографией.

«Экстра-М» печатала ряд крупнейших российских газет, в том числе и сами «Ведомости». В числе их клиентов были «Российская газета», «Культура», «Правда», «Гудок» и московская версия газеты Metro.

По данным «Ведомостей», у типографии накопился долг перед банками в 2,6 млрд руб. Кредитором «Экстра-М» выступал Промсвязьбанк. Позднее долг был передан в АвтоВАЗбанк, который попал под санацию Промсвязьбанка и в итоге вошел в Фонд консолидации банковского сектора.

Процесс ликвидации акционерного общества «Полиграфический комплекс «Экстра М» был начат этой весной. Летом 2018 года типография была признана банкротом.

Типография принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. По данным источников «Ведомостей», управляющий и представители долго пытались найти покупателей на типографию. Сейчас доходы от исполнения заказов не позволяют «Экстра-М» даже обслуживать долг. Чистый убыток типографии в 2017 году достиг 273 млн руб.

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В мае текущего года стало известно, что Дмитрий Ананьев начал продавать свои российские активы. По данным «Ведомостей», помимо полиграфического комбината предприниматель решил продать девелоперскую группу ПСН, портфель которой составлял 3 млн кв. м, а общая площадь земельных активов в Подмосковье — 40 тыс. га. По словам сотрудника одной из компаний Ананьева, «Экстра-М» предполагалось ликвидировать по упрощенной процедуре.

В сентябре Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск о признании банкротом другого актива Ананьева — дистрибьютора прессы «Ариа АиФ». С января 2018 года к компании были поданы 65 исков на 149,5 млн руб., в том числе от ИД «Комсомольская правда», ИД Burda и Hearst Shkulev Media, большинство из них были удовлетворены. В начале ноября «Ариа АиФ» принадлежит логистический центр в подмосковном Видном на 11 тыс. кв. м. Чистый убыток дистрибьютора в 2016 году составил 137 млн руб.

Теги: Дмитрий Ананьев , типография
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