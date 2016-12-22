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Кредиторы потребовали обанкротить очередной актив Дмитрия Ананьева
Технологии и медиа, 18:19
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Кредиторы потребовали обанкротить очередной актив Дмитрия Ананьева
После начала банкротства подмосковной типографии «Экстра М» несостоятельным может быть признан еще один актив банкира Дмитрия Ананьева — дистрибьютор прессы «Ариа АиФ». Только в судах кредиторы требуют с него около 150 млн руб.
Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе, 18 сентября, ​ принял к рассмотрению заявление ООО «Издательский дом «Кардос» о признании банкротом АО «Ариа АиФ». В июле истец добился взыскания с «Ариа АиФ» более 1 млн руб. задолженности.

Всего с января 2018 года к АО «Ариа АиФ», как следует из данных базы «Электронное правосудие», было подано 65 исков на 149,5 млн руб. Большинство из них было удовлетворено. Среди истцов — структуры «Новой газеты», ИД «Комсомольская правда», ИД Burda, Hearst Shkulev Media, «Собеседник».

О намерении инициировать банкротство «Ариа АиФ» ранее официально уведомляли Автовазбанк, переданный в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, и два физических лица.

«Ариа АиФ» — дистрибьютор прессы. Ему, как указано на сайте компании, принадлежит логистический центр в подмосковном Видном на 11 тыс. кв. м. Там же сказано, что компания распространяет периодику на территории Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В базе СПАРК есть финансовые результаты АО «Ариа Аиф» только за 2016 год. Тогда выручка по РСБУ превысила 2,1 млрд руб., убыток от основной деятельности достиг 112 млн руб., чистый убыток — 137 млн руб. Обязательства на конец 2016 года — свыше 2,9 млрд руб.

Дистрибьютор прессы входил в группу «Промсвязькапитал» братьев Ананьевых. В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, основного актива группы. Тогда руководство «Ариа АиФ» сделало для своих партнеров и контрагентов заявление: «Компания работает в обычном режиме, поставки прессы и иного ассортимента осуществляются исправно. Компания самодостаточна в плане исполнения текущих обязательств». При этом менеджмент «Ариа АиФ» признавал, что Промсвязьбанк — ключевой для него партнер.

После начала санации Промсвязьбанка братья Ананьевы поделили активы. Связанный с медиа бизнес отошел к Дмитрию Ананьеву, который сохранил за собой и банк «Возрождение» (сейчас в процессе продажи ВТБ).

Представитель Дмитрия Ананьева не ответил на запрос РБК. Коммерческий директор «Ариа АиФ» Денис Мальцев отказался от комментариев.

Не читают и не покупают

Дистрибуция прессы — проблемный бизнес, свидетельствует отчетность по МСФО АО «Агентство «Роспечать», которое называет себя крупнейшей в стране сетью распространения периодики и которое, по данным на 2015 год, принадлежит двоюродному брату Олега Дерипаски Павлу Езубову.

В первом полугодии 2018 года операционный убыток «Роспечати» составил 113,6 млн руб. при выручке 2,4 млрд руб., чистый убыток — 104 млн руб. Последний раз «Роспечать» фиксировала прибыль в 2012 году.

Проблемы дистрибьюторов прессы связаны со снижением выручки от оптово-розничной продажи — население все меньше покупает газеты и журналы.

Один из активов Дмитрия Ананьева, связанный с медиа, уже признан банкротом. Как сообщали «Ведомости», 1 августа этого года Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство ликвидируемого должника АО «Полиграфический комбинат «Экстра М». В этой подмосковной типографии печатаются, в частности, «Ведомости», московский выпуск Metro, «Российская газета».

Задолженность типографии перед кредиторами — почти 2,6 млрд руб., перед своими сотрудниками — 10,5 млн руб., по обязательным платежам — 9,9 млрд руб., указано в материалах суда.

Куры денег не клюют

Считается, что Дмитрий Ананьев остался также бенефициаром агрохолдинга «Белая птица», входившего в пятерку крупнейших российских производителей мяса птицы. После санации Промсвязьбанка «Белая птица» столкнулась с финансовыми проблемами. Агрохолдинг был вынужден сократить сотрудников и снизил объемы производства. В «Белой птице», однако, взаимосвязь своих финансовых трудностей с санацией банка опровергали.

К «дочкам» агрохолдинга уже поданы заявления о банкротстве. В августе стало известно, что Автовазбанк, перешедший под контроль ЦБ, намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Холдинговая компания «Белая птица», но заявление в суд пока не поступило.

Снижение производства у «Белой птицы» и ряда других производителей привело к росту оптовых цен на курицу и росту продуктовой инфляции в июне.

Автор: Сергей Соболев.
При участии: Анна Михеева, Елена Сухорукова.
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