Ананьев и Гуцериев остались в числе главных владельцев офисов Москвы

Десятка крупнейших собственников офисов в Москве за год осталась неизменной, хотя у лидера рейтинга — O1 Properties — сменился владелец, а собственник «А.Н.Д.» Михаил Гуцериев лишился Бинбанка

Михаил Гуцериев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Аналитики Knight Frank составили ежегодный рейтинг крупнейших владельцев офисной недвижимости Москвы (есть в распоряжении РБК; учитывает изменения за прошедшие 12 месяцев). На десятку крупнейших офисных девелоперов приходится 21%, или 3,5 млн кв. м всего офисного предложения столицы, подсчитали авторы рейтинга.

Крупнейшим владельцем качественной офисной недвижимости, к которой относят бизнес-центры классов А и В, в Москве стала компания O1 Properties, которой принадлежит 609 тыс. кв. м площадей. В этом году у компании сменился основной владелец — 61,2% компании, которые принадлежали Борису Минцу, перешли кипрской Riverstretch Trading&Investments. Кроме того, банк «ФК Открытие», который сейчас проходит процедуру санации, может получить 35% акций O1 Properties.

В тройку лидеров по объему предложения бизнес-центров в Москве вошли также компания «Плаза Девелопмент» Михаила Абрамова (464 тыс. кв. м) и турецкая ENKA (396 тыс. кв. м).

Четвертое место в рейтинге заняла «Корпорация А.Н.Д.» Михаила Гуцериева. За год у компании портфель офисов вырос на 22 тыс. кв. м, до 358,9 тыс. кв. м, за счет ввода в эксплуатацию бизнес-центра «Новион» — это крупнейший годовой прирост среди участников рейтинга. «Корпорация А.Н.Д.​» осталась среди крупнейших владельцев офисной недвижимости и сохранила владельца, несмотря на то, что Михаил Гуцериев лишился своего банковского бизнеса — Бинбанк в прошлом году попал под санацию. Похожая ситуация и у компании «Промсвязьнедвижимость» Дмитрия Ананьева, которая заняла девятое место. Бывший банк Ананьева — Промсвязьбанк — сейчас также перешел под контроль государства.

Среди крупнейших владельцев офисов в Москве также KR Properties (277 тыс. кв. м), Capital Group (263 тыс. кв. м), MR Group (241 тыс. кв. м), City and Molls (241 тыс. кв. м), Millhouse (189 тыс. кв. м), «Большой город» (189 тыс. кв. м). Порядок компаний в рейтинге в этом году остался неизменным с прошлого года.

«Мы не предвидим серьезных изменений в структуре лидеров на офисном рынке. Однако «отъесть» себе большую долю рынка могут такие игроки, как MR Group и «А.Н.Д.», у которых уже заявлены новые проекты. Также можно отметить KR Properties с новыми проектом DM Tower, который позволит компании нарастить объемы», — рассказал директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков.

По итогам третьего квартала 2018 года наибольшая доля свободных площадей по подсчетам Knight Frank оказалась у Capital Group, в чьих бизнес-центрах в совокупности свободно около 26% (69 тыc. кв. м). Но в абсолютных значениях наибольшее количество свободных метров у «Плаза Девелопмент» — 98 тыс. кв. м, что составляет 21% от их портфеля. Меньше всего свободных площадей отмечено у City and Molls — 1% (2,8 тыс. кв. м).

Самые дорогие офисы, по подсчетам Knight Frank, оказались у компании ENKA — средняя ставка по итогам третьего квартала 2018 года составила 34,8 тыс. руб. за квадрат в год. Среди участников рейтинга дешевле всего офисы можно арендовать у девелопера «Большой город» — в среднем по 9,9 тыс. руб. за кв. м в год.