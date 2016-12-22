В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержали 47 рейсов

В московских аэропортах задержаны 47 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Задержки произошли на фоне снегопада.

По данным на 22:15, в Шереметьево задержаны 19 рейсов, во Внуково — 17, в Домодедово — 11 задержаны и столько же отменены.

На сайте Гидрометцентра сообщается, что за последние 12 часов в столице выпало 3 мм осадков, слабый снег идет непрерывно, средняя температура воздуха составляет минус 1,8 градусов.

Ранее в московских аэропортах заявили РБК, что, несмотря на снегопад, авиаузлы работают в штатном режиме. В Домодедово отметили, что из-за расчистки территории и противообледенительной обработки возможны задержки до 20 минут.