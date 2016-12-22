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Аэропорты Москвы заявили о работе в штатном режиме несмотря на снегопад
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Аэропорты Москвы заявили о работе в штатном режиме несмотря на снегопад
Общество, 13:05
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Аэропорты Москвы заявили о работе в штатном режиме несмотря на снегопад

В московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово сообщили РБК, что работают в штатном режиме несмотря на снегопад.

«По состоянию на 12:00 мск видимость составляет 2,8 тыс. м, хороший коэффициент сцепления [с полосой] — более 0,4. Проводятся все необходимые процедуры для обеспечения безопасности всех летных операций», — сообщили в пресс-службе Внуково.

В Домодедово рассказали РБК, что в связи с погодными условиями изменения в расписании отсутствуют. «Видимость свыше 3 тыс. м. Для обеспечения безопасности полетов каждое судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. В связи с этим возможны незначительные технические задержки до 20 минут», — сообщил представитель аэропорта.

«РИА Новости» со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову передает, что снег в Москве будет идти весь день и продолжится в пятницу, 14 октября. Температура воздуха в Москве составит от минус 3 градусов до минус 5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в декабре средняя температура на европейской территории страны будет близка к норме. При этом текущий декабрь будет холоднее, чем в прошлые годы.

Теги: Аэропорт , Самолет
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