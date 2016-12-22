Производители газировки предупредили о росте цен из-за акциза

Введение акциза в 20% на сладкие газированные напитки приведет к росту цен на них, но не сделает россиян здоровее, считает глава Союза производителей безалкогольных напитков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Введение акциза на сладкие газированные напитки приведет к ухудшению ситуации в индустрии и росту цен на такие продукты, но серьезного улучшения здоровья потребителей ждать не стоит, считает президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков.

По его словам, идея обложить акцизом производителей сладких напитков звучит не впервые. «Но еще ни разу не представлено убедительных аргументов в пользу такого шага», — сказал он РБК, пояснив, что доля сладкой газировки в рационе россиян очень мала. «По нашим данным, в ежедневном рационе россиян сахаросодержащие безалкогольные напитки составляют менее 2% от рекомендуемой нормы потребления калорий», — добавил он.

Поэтому предложение ввести акциз на сладкую газировку производители рассматривают как дискриминационную. «Ввод акциза приведет к падению продаж и прибыли игроков, объемов производства, инвестиций в развитие, сокращению рабочих мест», — заявил Новиков. В конечном счете это неминуемо скажется на цене продукта для потребителей, уверен он.

Из продовольственных товаров акцизом сейчас облагается только алкогольная продукция.

О том, что экспертный совет при правительстве предложил обложить акцизом в 20% сладкие газированные напитки, ранее сообщила газета «Известия». Это предложение содержится в отзыве экспертного совета на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». По данным издания, сейчас 1 л сладкой газировки в среднем стоит 65 руб., а если он подорожает пропорционально росту налогов, то средняя цена 1 л составит 78 руб.

Дополнительный налог на газировку, по мнению экспертного совета, должен способствовать переходу граждан к здоровому питанию и снижению потребления сахара. Всего от ожирения, связанного с избыточным потреблением сахара, страдает до 2 млн россиян (1,3% населения страны), говорится в документе. Инициативу также поддержал Минздрав.

Двумя годами ранее Минфин подсчитал, что при введении акциза в 5 руб. за 1 л газировки бюджет мог бы пополниться в 2017 году на 25 млрд руб., а в 2018 году — на 27 млрд руб. Однако саму инициативу по введению налога отложили до окончания результатов аналогичного эксперимента в Великобритании.

Свежих предложений экспертного совета, о которых сообщили «Известия», в ведомстве пока не видели. «Результаты эксперимента в Великобритании можно будет оценить к весне следующего года, когда появится статистика. Когда поступит детальное предложение, будем обсуждать», — сообщили в Минфине в ответ на запрос РБК.

РБК также направил запрос в Минздрав.