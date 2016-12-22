СМИ узнали о предложении правительства обложить акцизом сладкую газировку

Сладкие газированные напитки могут обложить акцизом в 20%, следует из отзыва Экспертного совета при правительстве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который имеется в распоряжении газеты «Известия».

Новый сбор с подслащенных напитков, по мнению Экспертного совета, должен способствовать переходу граждан к здоровому питанию, так как от ожирения, связанного с избыточным потреблением сахара, страдают до 2 млн россиян (1,3% населения страны). Эта мера, сообщает газета, преподносится как выполнение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Подобную инициативу поддержал Минздрав. Ранее продовольственные продукты за исключением алкоголя акцизом не облагались.

В случае введения нового сбора сладкая газировка, средняя цена которой сейчас составляет 65 руб за литр, может подорожать до 75 руб за литр.

Возможность введения акциза на сладкую газировку уже рассматривалась в 2016 году. Тогда эту инициативу озвучил Минфин. Ведомство подсчитало, что при введении акциза в 5 руб на литр бюджет мог бы пополниться в 2017 году на 25 млрд руб., а в 2018 году — на 27 млрд руб. Однако затем инициатива была заморожена до результатов исследования опыта Великобритании, где подобный сбор уже действует.

Как заявил «Известиям» президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, введение акциза на сладкую газировку является неоправданной мерой, так как они составляют всего 2% в рационе россиян и их уровень потребления один из самых низких в Европе. Акциз, по его мнению, может ударить по производству напитков и привести к сокращению рабочих мест в отрасли.

Сейчас в России акцизом облагаются алкогольные напитки и сигареты. В июле акциз на последние был повышен на 10% — с 1,56 тыс. до 1,72 тыс. руб. за тысячу штук. В том же месяце правительство предлагало ввести акциз на кальянные смеси, однако Госдума решила не вносить этот пункт в новую редакцию Налогового кодекса.

Акциз на водку и другой крепкий алкоголь был повышен в начале января 2017 года с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта. В 2018 году этот акциз не повышался.

