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Кабмин Украины предложил ввести санкции против ряда российских юрлиц
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Кабмин Украины предложил ввести санкции против ряда российских юрлиц
Конфликт в Азовском море, 18:41
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Кабмин Украины предложил ввести санкции против ряда российских юрлиц

Правительство Украины подготовило предложение о введении персональных экономических и других санкций против некоторых российских юрлиц. Документ направлен в Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО), сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению», — говорится в распоряжении кабмина.

Киев засекретил данные о действиях своих кораблей в Керченском проливе
Политика

Список юрлиц, против которых могут ввести санкции, украинское правительство не раскрывает, приложение, в котором они перечислены, находится под грифом «для служебного пользования».

После того, как СНБО вынесет решение, МИД Украины должен будет обратиться к Евросоюзу, а также США и другим государствам с просьбой ввести аналогичные санкции.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Отношения между Киевом и Москвой в очередной раз обострились после того, как 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Керченском проливе. В ФСБ утверждают, что они нарушили границу, не предупреждали о маневрах и игнорировали требование остановиться. ВМС Украины заявляли, что проход через пролив был плановым. Всех украинских моряков арестовали в России.

Москва расценивает произошедшее как вторжение в российские воды, Киев — как акт агрессии. В ряде областей Украины ввели военное положение, въезд в страну ограничили для россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, украинский МИД заявлял, что после инцидента антироссийские санкции обсуждались в Совете ЕС.

Теги: кабмин Украины , антироссийские санкции
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