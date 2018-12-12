На Украине создали комиссию для подготовки претензий к России

На Украине создали комиссию для подготовки претензий к России

Кабинет министров Украины 12 декабря решил создать межведомственную комиссию, задачей которой будет подготовка консолидированной претензии Киева к Москве «из-за вооруженной агрессии», передает телеканал «112».

Комиссия должна координировать органы исполнительной власти, выдвигающие юридические претензии к России, а также занятые отражением и сдерживанием «страны-агрессора».

Комиссия проанализирует соблюдение прав и свобод граждан на «оккупированных территориях» и займется подготовкой объединенной претензии к России. Возглавила комиссию Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Очередное обострение отношений двух стран произошло после того, как 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Керченском проливе. По версии ФСБ, они нарушили границу, не предупреждали о своих маневрах и игнорировали требование остановиться. В ВМС Украины говорили, что проход кораблей был плановым и российская сторона знала о нем, произошедшее Киев счел актом агрессии.