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Tesla $420 (+14,25%) прогноз CFRA к 04.12.19 Купить
Boeing $400 (+21,16%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Facebook $181 (+23,45%) прогноз CFRA к 10.10.19 Купить
АЛРОСА ₽115 (+20,86%) прогноз Альпари к 11.12.19 Купить
ConocoPhillips $84 (+28,38%) прогноз Barclays Capital к 27.07.19 Купить
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На Украине создали комиссию для подготовки претензий к России

Кабинет министров Украины 12 декабря решил создать межведомственную комиссию, задачей которой будет подготовка консолидированной претензии Киева к Москве «из-за вооруженной агрессии», передает телеканал «112».

Комиссия должна координировать органы исполнительной власти, выдвигающие юридические претензии к России, а также занятые отражением и сдерживанием «страны-агрессора».

Комиссия проанализирует соблюдение прав и свобод граждан на «оккупированных территориях» и займется подготовкой объединенной претензии к России. Возглавила комиссию Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Танки и десант: как Украина перебрасывает войска к границе с Россией

Очередное обострение отношений двух стран произошло после того, как 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Керченском проливе. По версии ФСБ, они нарушили границу, не предупреждали о своих маневрах и игнорировали требование остановиться. В ВМС Украины говорили, что проход кораблей был плановым и российская сторона знала о нем, произошедшее Киев счел актом агрессии.

После инцидента в пограничных с Россией областях Украины ввели военное положение, а въезд в страну резко ограничили для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Петр Порошенко в интервью Fox News назвал произошедшее войной. «Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис», — сказал он. В Кремле в ответ заявили, что Порошенко использует Россию как образ врага для своих «внутриэлекторальных целей» накануне президентских выборов.

Теги: кабмин Украины, претензии
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