МИД счел безумием резолюцию Европарламента по «Северному потоку-2»

Министерство иностранных дел России считает безумием резолюцию Европарламента с призывом остановить «Северный поток-2». Такое мнение в ходе брифинга высказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Трансляция ведется в Facebook ведомства.

«Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях», — сказала Захарова.

Резолюция с призывом остановить реализацию проекта была принята накануне в Страсбурге. В поддержку документа было отдано 433 голоса, 105 парламентариев выступили против, воздержались 30 депутатов.

«Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2» в обход Украины, так как это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», — отметили в парламенте.

Днем ранее палата представителей конгресса США проголосовала за резолюцию против «Северного потока-2». В документе конгрессмены призвали правительства стран Европы отказаться от проекта, а американского президента Дональда Трампа — ввести санкции. В резолюции указывается, что трубопровод является «радикальным шагом назад» для энергобезопасности Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу, назвал ее попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта. Песков подчеркнул, что Кремль не видит в резолюции каких-то новых элементов, так как аналогичная позиция была озвучена президентом США и Госдепартаментом.

«Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают Украина, а также ряд европейских стран, в том числе Латвия, Литва и Польша. Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» — это коммерческий и конкурентный проект, не предполагающий транзит российского газа через Украину в Евросоюз.