Кремль прокомментировал резолюцию США против «Северного потока-2»

В Кремле считают резолюцию палаты представителей США против «Северного потока-2» попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он указал, что Кремль не видит в резолюции каких-то новых элементов — аналогичная позиция была озвучена президентом США и Госдепартаментом. «Мы не считаем ее правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что США пытаются помешать строительству газопровода всеми допустимыми и недопустимыми методами, которые являются не чем иным, как «камуфлированием недобросовестной конкуренции». Песков добавил, что проект нужен не только России, но и потребителям газа, в том числе Германии.

Накануне палата представителей конгресса США проголосовала за резолюцию против «Северного потока-2». В ней конгрессмены призвали правительства европейских стран отказаться от проекта, а американского президента Дональда Трампа — ввести санкции. В документе указывается, что трубопровод является «радикальным шагом назад» для энергобезопасности Европы.

5 декабря в Госдепартаменте назвали «Северный поток-2» «плохой идеей». По мнению представителя ведомства, об этом Европе должен напомнить инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт говорил, что ситуация в Керченском проливе не меняет позицию Берлина по «Северному потоку-2».