Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Члены палаты представителей конгресса США проголосовали за резолюцию против «Северного потока-2». Они призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а Дональда Трампа — всячески противодействовать проекту

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Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.

​В документе отмечается, что трубопровод является «радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов». При этом администрация Трампа, считают члены палаты, должна «использовать все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности».​

Ранее 5 декабря Госдеп США назвал газопровод «Северный поток-2» «плохой идеей». «Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток-2» такая плохая идея», — сказал высокопоставленный представитель ведомства. Он отметил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии.

По его словам, США не хотят реализации проекта данного газопровода по причинам, связанными с энергетикой, Украиной и безопасностью. На вопрос о том, получили ли в Германии это предупреждение, он ответил, что Вашингтон поднимает тему «Северного потока-2» на каждой встрече с представителями Берлина.

В Берлине неоднократно заявляли, что «Северный поток-2» является экономическим, а не политическим проектом.

В ноябре посол Соединенных Штатов при Европейском союзе Гордон Сондленд заявлял, что США могут ввести новые санкции с целью заблокировать строительство газопровода. Отвечая на вопрос о том, сможет ли американский президент Дональд Трамп предпринять дальнейшие меры для пресечения строительства газопровода, который, по его мнению, сделает страны ЕС еще более зависимыми от России в сфере энергетики, Сондленд сказал: «Мы еще не развернули полный набор инструментов, которые могли бы значительно подорвать, а может, и остановить проект».​