Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,42 65,55 EUR Нал. 76,33 74,36 USD Бирж. 66,35 -0,29 EUR Бирж. 75,15 -0,52 USD ЦБ. 66,50 +0,26 EUR ЦБ. 75,62 -0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3422,20 -68,80 IMOEX 2394,26 -0,11% RTSI 1134,71 -0,16% Brent 60,95 -0,36% DJIA 24370,24 -0,22% Nasdaq 7031,83 +0,16%
Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Лента новостей
Открывший стрельбу мужчина скрылся с ярмарки в Страсбурге на такси 03:18, Общество В Киеве инициировали выход из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ 02:58, Политика «Жемчужную реку» обвинили в продаже туристам фальшивых авиабилетов 02:26, Общество Здание Европарламента в Страсбурге закрыли из-за стрельбы 02:16, Общество Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:38, Политика Появились кадры с места стрельбы в Страсбурге 01:35, Общество Елисейский дворец отреагировал на стрельбу в Страсбурге 00:58, Общество Космонавты нашли отверстие в корпусе «Союза» 00:46, Общество Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге 00:30, Общество Число пострадавших от стрельбы в Страсбурге превысило 10 человек 00:04, Общество Минтруд решил ускорить введение электронных трудовых книжек 00:01, Экономика Медведев назвал «эру судов» способом достичь идеала в развитии России 00:01, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 11 дек, 23:58, РБК и Whirlpool Суд в США перенес слушание о признании Бутиной вины на 13 декабря 11 дек, 23:40, Политика Европейский газ для Украины подорожал до рекордных за три года значений 11 дек, 23:32, Экономика Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа 11 дек, 23:29, Бизнес В Кировской области сошли с рельсов десятки вагонов с рудой 11 дек, 23:21, Общество «Локомотив» вылетел из еврокубков после поражения от «Шальке» 11 дек, 23:15, Спорт Экс-помощника Суркова назначили заместителем главы Минкомсвязи 11 дек, 23:05, Технологии и медиа В центре Страсбурга произошла стрельба 11 дек, 23:01, Политика МИД счел «лихими» слова Помпео о переброшенных в Венесуэлу Ту-160 11 дек, 22:14, Политика Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ 11 дек, 22:07, Технологии и медиа В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме 11 дек, 21:45, Общество В «РЕСО-Гарантии» ответили на объявление Киевом в розыск главы компании 11 дек, 21:21, Общество ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве 11 дек, 21:03, Политика Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год 11 дек, 21:01, Экономика Госдеп внес Россию в число нарушающих свободу вероисповедания стран 11 дек, 20:58, Политика Лига чемпионов по футболу. «Шальке» — «Локомотив». Онлайн 11 дек, 20:55, Спорт
Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Политика, 03:20
0
Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Члены палаты представителей конгресса США проголосовали за резолюцию против «Северного потока-2». Они призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а Дональда Трампа — всячески противодействовать проекту
Фото: Christian Charisius / Reuters

Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.

​В документе отмечается, что трубопровод является «радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов». При этом администрация Трампа, считают члены палаты, должна «использовать все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности».​

Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток-2» санкциями
Политика

Ранее 5 декабря Госдеп США назвал газопровод «Северный поток-2» «плохой идеей». «Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток-2» такая плохая идея», — сказал высокопоставленный представитель ведомства. Он отметил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии.

По его словам, США не хотят реализации проекта данного газопровода по причинам, связанными с энергетикой, Украиной и безопасностью. На вопрос о том, получили ли в Германии это предупреждение, он ответил, что Вашингтон поднимает тему «Северного потока-2» на каждой встрече с представителями Берлина.

В Берлине неоднократно заявляли, что «Северный поток-2» является экономическим, а не политическим проектом.

В ноябре посол Соединенных Штатов при Европейском союзе Гордон Сондленд заявлял, что США могут ввести новые санкции с целью заблокировать строительство газопровода. Отвечая на вопрос о том, сможет ли американский президент Дональд Трамп предпринять дальнейшие меры для пресечения строительства газопровода, который, по его мнению, сделает страны ЕС еще более зависимыми от России в сфере энергетики, Сондленд сказал: «Мы еще не развернули полный набор инструментов, которые могли бы значительно подорвать, а может, и остановить проект».​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Палата представителей США , резолюция , «Северный поток-2»
Главное
Медведев перечислил допустимые поправки к Конституции Политика
Материалы по теме
Гройсман назвал «Северный поток-2» формой скрытой войны против Европы Политика
Суд отклонил иск «Гринпис» о запрете строительства «Северного потока-2» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter