Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2»

Евродепутаты подчеркнули, что считают проект строительства трубопровода политическим и представляющим угрозу для энергетической безопасности Европы

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Европарламент на сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в релизе на сайте парламента.

«Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2 в обход Украины, так как это политический​ проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», — заявили в парламенте.

Кроме того, в своей резолюции евродепутаты оценили ход реформ на Украине (реформы в энергетике, здравоохранении, образовании и прочих сферах «сопровождались резким ростом цен и сокращением социальных пособий») и борьбу с коррупцией и олигархами («судебная система [Украины] остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой», но депутаты поддерживают усилия властей в этой сфере).

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина выступает против этого проекта, также как и ряд европейских стран, в том числе Латвия, Литва и Польша. ​ Россия неоднократно подчеркивала, что ​«Северный поток-2» является коммерческим и конкурентным проектом, который не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

На заседании члены Европарламента также дали оценку инцидента в Керченском проливе: заявили, что «решительно осуждают недавнюю агрессию России против Украины» и потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения» украинских кораблей и моряков.

«Резолюция призывает Евросоюз и его членов ввести адресные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если продложится военная эскалация», — говорится в сообщении парламента.

Европарламент принял резолюцию: 433 голоса «за», 105 — «против», воздержались 30 депутатов.