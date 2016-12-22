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В Белоруссии расширили перечень не включенных в список «тунеядцев» лиц
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В Белоруссии расширили перечень не включенных в список «тунеядцев» лиц
Общество, 14:02
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В Белоруссии расширили перечень не включенных в список «тунеядцев» лиц

В Белоруссии расширили список граждан, которых не будут вносить в базу данных лиц, не занятых в экономике. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале страны.

«Документом предусмотрено расширение перечня категорий трудоспособных граждан, которых не будут включать в базу данных не занятых в экономике», — говорится в сообщении.

Так, среди лиц, внесенных в перечень, находятся собственники имущества коммерческих организаций (кроме АО); супруги служащих, распределенных в местность, где трудно найти работу, или жены и мужья дипломатов, находящихся за границей. Также тунеядцами не будут считаться люди, которые находятся под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств.

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Также к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не будут относить людей предпенсионного возраста, «которые на 1 июля 2019 года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста».

В перечень добавили и родителей детей, которым исполнилось семь лет в полугодии, за которое формируется база данных.

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В Белоруссии с 2015 года действовал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», предусматривающий налог в размере 20 базовых величин (около $300 по курсу на тот момент) для тех, кто более полугода не платил налоги. Декрет привел к целой серии митингов в различных регионах Белоруссии, на которые вышли несколько тысяч человек.

В начале 2018 года Лукашенко внес изменения в декрет. Теперь, с января 2019 года трудоспособные, но не работающие белорусы будут должны платить за госуслуги по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание». Соответствующие услуги будет определять Совет министров страны. В апреле власти определили, кого будут считать «тунеядцами».

Теги: Белоруссия , перечень , тунеядство , расширение
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