Самолет с туристами «Жемчужной реки» задержали более чем на сутки

Прибытие рейса «ИрАэро» из китайского Хайкоу в Хабаровск с туристами «Жемчужной реки» задержали более чем на сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло дальневосточного аэропорта.
Так, самолет «ИрАэро», выполняющий рейс РД 862 Хайкоу — Хабаровск, должен был прилететь в 08:45 по местному времени (01:45 мск) 13 декабря. Тем не менее, согласно данным табло, воздушное судно задерживается до 19:20 (12:20 мск) 14 декабря.
Более того, еще один самолет «ИрАэро» с туристами «Жемчужной реки» прибудет в самарский аэропорт Курумоч с задержкой до 20:40 (19:40 мск) 13 декабря.
Авиакомпания «ИрАэро» 10 декабря объявила о приостановке полетов из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед ней. В связи с этим около 1,5 тыс. российских туристов из разных городов застряли на китайском острове Хайнань. Позднее стало известно, что туроператор сфальсифицировал часть билетов.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело против турфирмы, чьи клиенты не смогли вернуться на родину. Авиакомпания «ИрАэро» согласилась вывести туристов с острова за свой счет.