Командир задержанной группы украинских кораблей отказался признать вину

Денис Гриценко, командир группы украинских кораблей, которые были задержаны российской стороной за нарушение территориальных вод, не признал вину в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Николая Полозова.

«Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает», — сказал правозащитник.

По словам Полозова, когда следователь предложил Гриценко провести допрос, он «написал, что считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний».

Также адвокат отметил, что его подзащитный осуществлял общее командование задержанными в Крыму украинскими судами.