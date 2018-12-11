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Gilead $87 (+31,42%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19 Купить
Серебро $15 (+2,81%) прогноз Церих к 07.01.19
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Конфликт в Азовском море ,
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Командир задержанной группы украинских кораблей отказался признать вину

Денис Гриценко, командир группы украинских кораблей, которые были задержаны российской стороной за нарушение территориальных вод, не признал вину в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Николая Полозова.

«Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает», — сказал правозащитник.

По словам Полозова, когда следователь предложил Гриценко провести допрос, он «написал, что считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний».

Также адвокат отметил, что его подзащитный осуществлял общее командование задержанными в Крыму украинскими судами.

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«На мой вопрос Денис сказал, что в Крыму при задержании к нему силу не применяли», — рассказал адвокат. Он добавил, что Гриценко не подвергался давлению при этапировании в Москву, а также оно не оказывается и сейчас в СИЗО.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ночь на 26 ноября. Тогда три украинских корабля вошли в территориальные воды Крыма, после чего российские пограничники открыли по ним огонь. Затем корабли ВМС Украины были отбуксированы в Керчь, а находившиеся на них моряки задержаны и отправлены в СИЗО Москвы. Всего российские пограничники задержали 24 человека. Россия заявляла, что украинские катера не подавали заявку на прохождение через Керченский пролив, ВМС Украины указывало, что предупреждало о своих маневрах.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Теги: Азовское море, Керченский пролив, моряки, адвокат, задержание иностранцев
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