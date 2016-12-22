Глава КС предложил политическую и правовую реформы. Главное

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин выступил с программной статьей «Буква и дух Конституции» в «Российской газете». Он предложил реформировать политическую и правовую системы, внести изменения в Конституцию

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Основные идеи статьи Зорькина

Нужны «точечные изменения» (радикальная реформа — опасна) Конституции для исправления ее недостатков.

Недостатки — отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры, в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

Источник напряженности

Главный источник «напряженностей» в России — нерешенность социально-экономических проблем, разрыв между богатыми и бедными, социальная несправедливость

Население устало от экономических реформ. Несправедливая приватизация привела к нынешним социальным проблемам, массовой бедности

Нужна правовая система основанная на идеях русской философии XIX - нач. XX века. — добавление идей солидаризма, соборности, ответственности каждого не только за себя, но и за других к доминирующему в мире «либерально-индивидуалистическому подходу к правопониманию»

«Нужна правовая теория, синтезирующая в рамках понятия права идеи индивидуальной свободы и социальной солидарности. Такой подход к правопониманию в наибольшей степени соответствует ментальности российского народа, его правовому и нравственному сознанию».

Нужна двухпартийная система

«Конкуренция в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает политическую систему от застоя и загнивания»

Запрос на справедливость

Россия еще не выработала стратегию развития, отвечающую ожиданиям российского общества и его представлениям о справедливости, и новому месту России в мире

Отношения с ЕСПЧ

«Доктрина конституционной идентичности» выделит принципы, которыми государство поступаться не может, в том числе по требованию наднациональных органов, например ЕСПЧ

Первая реакция

Власти пока не комментировали статью главы КС. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в ближайшее время изменения в Конституции не требуются.

Конституция и ее история

Конституция была принята в декабре 1993 года. Изменения в нее вносились несколько раз, так с 31 декабря 2008 года вступили в силу поправки, увеличивающие срок полномочий президента и Госдумы, а также обязывающие правительство ежегодно отчитываться перед парламентом. В феврале 2014 года из Конституции было исключено упоминание Высшего арбитражного суда, а также расширены полномочия президента по назначению прокуроров, внесены изменения о назначении президентом дополнительных представителей в Совете Федерации.

После президентских выборов в марте журналисты спросили Владимира Путина, избравшегося на четвертый срок, собирается ли он менять текст Конституции в будущем. «Пока я никаких реформ не планирую», — ответил тогда президент.