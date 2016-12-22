Избранная генпрокурор Нью-Йорка анонсировала расследование против Трампа

Летиция Джеймс, которая вступит в должность генпрокурора Нью-Йорка в 2019 году, заявила, что хочет начать расследование в отношении президента США Дональда Трампа, а также его семьи и окружения, сообщает NBC News.

В частности, она хочет продолжить расследование в отношении принадлежащего Трампу благотворительного фонда Trump Foundation, изучить любые возможные нарушения закона, связанные с недвижимостью президента в Нью-Йорке. Помимо этого, Джеймс интересует встреча приближенных Трампа с россиянами в 2016 году.

«Мы хотим проверить всех в его окружении, кто действительно нарушил закон», — сказала она.

В июне действующий генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против Trump Foundation. Она утверждала, что Трамп незаконно использовал средства фонда для предвыборной кампании Республиканской партии и урегулирования споров, связанных с его бизнесом. Ответчиками по данному иску указаны президент США и его дети — Дональд Трамп-младший, Иванка и Эрик.

Представители Трампа ходатайствовали о прекращении дела, но Верховный суд Нью-Йорка отказал в этом прошении, сославшись на то, что Конституция США не дает президенту иммунитета перед судебным иском.