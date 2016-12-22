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Cуд в США отказался прекращать дело против фонда Трампа
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Cуд в США отказался прекращать дело против фонда Трампа
Политика, 00:39
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Cуд в США отказался прекращать дело против фонда Трампа

Верховный суд Нью-Йорк отказался прекратить расследование против фонда Trump Foundation, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, сторона обвинения считает, что средства фонда использовали незаконно, пишет Reuters.

Судья Салиэнн Скарпулла отметила, что, согласно Конституции США, у Трампа нет иммунитета перед судебным иском и отклонила его ходатайство о прекращении дела. Ответчиками по данному делу являются сам Трамп, а также его дети Дональд Трамп-младший, Эрик и Иванка.

Генпрокурор штата Нью-Йорк подала иск против фонда Трампа
Политика

Иск против фонда в середине июня подала генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Она утверждает, что Трамп незаконно использовал деньги фонда для урегулирования споров, связанных с его бизнесом и для финансирования предвыборной кампании Республиканской партии.

Андервуд потребовала распустить фонд и выплатить компенсацию в размере $2,8 млн. Сам Трамп в ответ написал, что «подлые демократы из Нью-Йорка и их опозоренный генпрокурор Эрик Шнайдер» делают все для того, чтобы на президента подали в суд из-за фонда. По его словам, в Trump Foundation поступило $18,8 млн, а на благотворительность он потратил больше, чем получил — $19,2 млн.

Теги: Дональд Трамп , благотворительный фонд , судебный иск
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