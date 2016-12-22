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Два генпрокурора заподозрили Трампа в нарушении Конституции США
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Два генпрокурора заподозрили Трампа в нарушении Конституции США
Политика, 04:37
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Два генпрокурора заподозрили Трампа в нарушении Конституции США

Генеральные прокуроры из штата Мэриленд и Округа Колумбия заявили, что планируют обратиться в суд чтобы получить данные о компании Trump Organization и выяснить не нарушает ли ее владелец, президент США Дональд Трамп Конституцию страны, пишет агентство AP, со ссылкой на заявление генпрокуроров.

Они считают, что Трамп не прекратил вести бизнес, став президентом США и получает от правительств других стран платежи, через принадлежащие ему компании.

«Мы стремимся подтвердить то, что всем известно: нарушение Трампом положения Конституции о вознаграждениях. Он получил многочисленные платежи от иностранных властей и правительства штатов», — заявил генпрокурор Мэриленда Брайан Фрош. Он отметил, что все эти средства, по крайней мере частично, проходили через отель Трампа в округе Колумбия.

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AP отмечает, что после вступления Трампа в должность, в его отеле останавливались представители Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Филиппин.

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До того, как Трамп стал президентом США он занимал должности от члена правления до президента в 527 организаций и получал доходы от более чем 100 компаний. После избрания он пообещал отказаться от зарплаты президента США в $400 тыс. и заявил, что будет получать за свою рабоду один доллар в год.

Теги: Дональд Трамп , генпрокурор , Конституция
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