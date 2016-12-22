Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощь

Президент России Владимир Путин предложил оказывать ветеранам Великой Отечественной войны материальную помощь ежегодно, а не только по случаю юбилейных дат, сообщается на сайте Кремля.

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны», — сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа», посвященному подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы.

Президент добавил, что государство должно «четко, неукоснительно» выполнять обязательства перед ветеранами, а местные власти обязаны знать о нуждах этой категории граждан и решать их проблемы в приоритетном порядке.

В мае Путин подписал указ, согласно которому выплату в размере 10 тыс. руб. должны были единовременно выплатить участникам Великой Отечественной войны. В Минтруде тогда заявили, что деньги получает около 103 тыс. человек, для этого потребуется 1,034 млрд руб. из бюджета.