Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,93 66,03 EUR Нал. 75,84 74,90 USD Бирж. 66,32 -0,04 EUR Бирж. 75,31 +0,16 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3523,10 +86,13 IMOEX 2381,59 -0,53% RTSI 1131,40 -0,29% Brent 61,29 +0,56% DJIA 24370,24 -0,22% Nasdaq 7031,83 +0,16%
Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку
Лента новостей
Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн 15:39, Политика Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника 15:33, Общество Глава AllianzGI заявил о необходимость запретить криптовалюту 15:32, Крипто Минобороны показало первое после поставки в войска видео с МиГ-35 15:32, Политика $100 млрд ежегодно: как видеоигры привлекли деньги и поклонников 15:26, Партнерский материал Кирилл Рихтер и Миша Мищенко объясняют, что такое неоклассика 15:26, Стиль 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам завершил карьеру 15:25, Спорт Глава оргкомитета ЧМ по футболу в России перейдет на работу в ВЭБ 15:23, Общество Дом шейха и резиденция российского миллиардера: необычные здания мира 15:20, Недвижимость Южная Осетия осталась без света из-за снегопада 15:17, Общество Клишас внес законопроект об арестах за неуважение к власти в интернете 15:13, Политика Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку 15:12, Общество Google назвал самый популярный поисковый запрос 2018 года 15:12, Технологии и медиа Сырное дело: что поможет российским производителям 15:11, Партнерский материал Более 50% работодателей России отказались повышать зарплаты в 2019 году 15:00, Общество Идея по инвестированию: как заработать на Bitcoin 14:49, Крипто Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров 14:48, Общество Полиция задержала пять человек после стрельбы в Страсбурге 14:45, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 14:40, РБК и Philips ЛНР передала Украине 42 заключенных 14:39, Политика Капитан «Реала» остался вне заявки на матч Лиги чемпионов против ЦСКА 14:38, Спорт Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии 14:22, Политика О бедном Bitcoin: кому действительно нужны криптовалюты 14:18, Крипто Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 14:12, РБК и EXMO В Сбербанке спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ 14:07, Финансы В ДТП с машиной инкассаторов в Карачаево-Черкесии погибли полицейские 14:00, Общество Зачем ювелирные дома выкупают свои исторические украшения на аукционах 13:48, Стиль Пономарева в спецприемнике поместили в камеру с курильщиками 13:39, Общество
Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку
Общество, 15:12
0
Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку. Она получила выговор и возвращается к работе. Об этом он написал в Instagram. Глацких ранее заявила детям-волонтерам, что государство им ничего не должно.

Куйвашев указал, что из-за ошибки Глацких никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, а также не был нанесен реальный ущерб. «По чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет», — отметил он. Глава региона пояснил, что чиновница не нарушала условий договора, а ее высказывание не может быть причиной для увольнения. Куйвашев добавил, что проверка в отношении Глацких завершена.

Пресс-секретарь департамента информационной политики Свердловской области Сергей Симаков подтвердил РБК, что Глацких по результатам служебной проверки получила выговор и вышла на работу на прежнюю должность.

«Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких
Политика

«Она будет оставаться на своей должности в течение двух месяцев, на время реорганизации», — сказал Симаков. На вопрос о том, получит ли Глацких место в новом министерстве, в пресс-службе заявили, что комментируют «только произошедшие события».

Сама Глацких в интервью 66.ru подтвердила, что вышла на работу 10 декабря.

В начале ноября Глацких оказалась в центре скандала после своего заявления на встрече с детьми-волонтерами о том, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала чиновница. Впоследствии она извинилась за свои слова.

В начале декабря Глацких заявила, что не может покинуть свою должность в департаменте, так как сделать ей это «не позволяет совесть». 10 декабря стало известно о создании властями Свердловской области министерства образования и молодежной политики на базе департамента молодежной политики и министерства общего и профессионального образования.

Теги: Свердловская область , Чиновники , Евгений Куйвашев
Главное
Глава оргкомитета ЧМ по футболу в России перейдет на работу в ВЭБ Общество
Материалы по теме
Власти заявили об отсутствии нарушений при аренде угодий семьей Глацких Общество
«Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter