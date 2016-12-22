Куйвашев лишил поста автора фразы «государство не просило вас рожать»

Свердловский губернатор создал министерство образования и молодежной политики. Глава департамента молодежной политики Ольга Глацких была отстранена после того, как сказала детям, что государство не просило их родителей рожать

Евгений Куйвашев (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом внес изменения в структуру органов исполнительной власти региона: на базе существовавших до сих пор департамента молодежной политики и министерства общего и профессионального образования создано министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

​В сообщении пресс-службы правительства региона говорится, что решение принято губернатором «в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», в том числе за счет сокращения численности госслужащих и повышения их «квалификации и ответственности».

Будет ли принята на работу во вновь созданное министерство отстраненная на время служебной проверки от должности глава упраздняемого как отдельное ведомство департамента молодежной политики Ольга Глацких, пока не известно. РБК направил запрос в пресс-службу правительства Свердловской области.

В начале ноября глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была отстранена от должности после того, как на встрече с детьми-волонтерами заявила, что государство им ничего не должно.

«Вам государство вообще, в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала тогда Глацких.

Позднее чиновница извинялась за свои слова, жаловалась на нападки в интернете и заявляла, что не может уволиться, так как сделать это ей «не позволяет совесть».