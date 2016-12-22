В Сбербанке спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России может повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. на ближайшем заседании, которое состоится 14 декабря или на следующем. Об этом заявил управляющий директор центра экономических исследований Сбербанка Николай Фролов, передает «РИА Новости».

«Наши ожидания, что повышение ставки возможно на ближайшем заседании, возможно, на следующем, на 0,25 п.п.», — сказал Фролов. По его словам, Центробанк вряд ли сможет перейти к нейтральной денежно-кредитной политике до 2021 года, в основном из-за повышения НДС.

11 декабря РБК писал, что макроэкономисты разошлись в прогнозах по поводу действий ЦБ на последнем в 2018 году заседании по ключевой ставке. Девять из 25 участников консенсус-прогноза Bloomberg являются сторонниками ее повышения.

Опрошенные РБК эксперты связали прогнозы о повышении ставки с планами возвращения Центробанка на валютный рынок. По мнению аналитиков «ВТБ Капитала», ключевая ставка останется неизменной. Они указали, что повышение ставки НДС с 1 января с 18 до 20% и выход нерезидентов из ОФЗ были учтены в сентябрьском решении регулятора повысить ставку на 0,25 п.п.

26 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50%.