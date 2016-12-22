Банк России не стал повышать ключевую ставку

Банк России решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,50%. Решение стало для рынка ожидаемым — аналитики полагают, что ЦБ прибережет повышение ставки под санкционные риски

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Банк России по итогам заседания совета директоров решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50%.

«Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о значении ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.

Прогноз ЦБ по инфляции остался прежним — регулятор ждет инфляцию по итогам 2018 года на уровне 3,8–4,2%, 2019 года — 5–5,5% с последующим возвращением к четырехпроцентному таргету в 2020 году.

Банк России отметил, что стабилизации на финансовом рынке способствовали не только решения регулятора о приостановке закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила и повышение ставки, но и «некоторая стабилизация внешних условий». В то же время ЦБ признает, что «сохраняется высокая неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов».

Прогноз ЦБ по росту ВВП России также не изменился по сравнению с сентябрьским — 1,5–2% по итогам 2018 года и 1,2–1,7% в 2019 году. По мнению регулятора, планируемое с января 2019 года повышение НДС с 18 до 20% может «оказать небольшое сдерживающее влияние» на деловую активность. В последующие годы, допускает Банк России, возможно повышение темпов роста экономики по мере реализации запланированных структурных мер.

Принятое 26 октября решение регулятора можно назвать ожидаемым — накануне объявления ставки аналитики сходились во мнении, что ЦБ не поднимет ставку. В частности, в консенсус-прогнозе агентства Reuters только один из 26 опрошенных экономистов спрогнозировал повышение ставки. Аналитики отмечали, что ЦБ, скорее всего, прибережет такую меру, как повышение ставки, под реализацию рисков, в первую очередь санкционных (рассмотрение законопроекта конгресса о новых санкциях, которые могут затронуть госбанки и ОФЗ, ожидается уже в ноябре). О том, что много факторов говорит в пользу неизменности ключевой ставки, говорила и первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

На прошлом заседании 14 сентября Банк России впервые с декабря 2014 года поднял ключевую ставку, с 7,25% до 7,50%. Это решение, которое не прогнозировал почти никто из аналитиков, было принято на фоне вызванной санкционными рисками волатильности на долговом и валютном рынках — массовый выход нерезидентов из российских инструментов толкал курс рубля вниз, а доходности ОФЗ — вверх.

Теперь ситуация на рынках изменилась. Российская валюта, обновлявшая в начале сентября двухлетние минимумы к доллару и евро, с того времени заметно укрепилась — примерно на 5 руб. к доллару, до 65,5 руб., и на 7 руб. к евро,​ до 74,5 руб. А средняя доходность российского госдолга по индексу RGBI с максимума 9,1% (10 сентября) снизилась до 8,52%.

Прошлое, сентябрьское решение ЦБ имело заметные последствия и для банковских ставок — выросли ставки по депозитам (их подняли Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк), кредитам (Сбербанк повысил минимальные ставки потребкредитов на 1–2,2 п.п.) и ипотеке (в конце сентября о повышении ставки по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке объявила госкорпорация «Дом.РФ», а 22 октября ставки по всей линейке продуктов увеличил Сбербанк на 0,4 п.п.).