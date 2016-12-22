Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ

Макроэкономисты разошлись в прогнозах по поводу действий Банка России на последнем в 2018 году заседании, посвященном ключевой ставке: у ее повышения более трети сторонников (так считают девять из 25 участников консенсус-прогноза Bloomberg). В преддверии нескольких предыдущих заседаний эксперты придерживались более консолидированной позиции, даже если она в итоге не совпадала с решением регулятора, — подавляющее большинство ставили на неизменность ставки.
В этот раз «неделя тишины», которую соблюдает ЦБ перед решением о судьбе ставки, воздерживаясь от любых комментариев по денежно-кредитной политике, затянулась. Последний раз на эту тему глава Банка России Эльвира Набиуллина высказывалась 28 ноября на форуме ВТБ «Россия зовет». «Мы будем рассматривать и повышение ставки, и сохранение ставки», — заявила она тогда, пообещав, что ЦБ будет обращать внимание на инфляцию, инфляционные ожидания, ситуацию в российской экономике и на развивающихся рынках, перспективы санкций и состояние рынка нефти. В начале ноября Набиуллина говорила, что не стоит бояться повышения ключевой ставки, так как более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем. На этом фоне эксперты рассматривают два возможных сценария действий ЦБ — повышение ставки на 0,25 процентного пункта с текущих 7,5% и сохранение ее на прежнем уровне.
На этом же заседании совет директоров регулятора должен принять решение о сроках возвращения к закупкам для Минфина валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Паузу в закупках до конца 2018 года ЦБ объявил в середине сентября на фоне падения курса рубля из-за новостей об угрозе новых американских санкций.
Сценарий 1. Защитить рубль
Именно с планами возвращения ЦБ на валютный рынок опрошенные РБК эксперты связывают прогнозы о повышении ставки. «Я жду повышения при условии, что ЦБ подтвердит свой возврат на валютный рынок на неизменных условиях», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если регулятор будет в середине января возвращаться на валютный рынок с ежедневными покупками валюты, то такое решение предполагает повышение ключевой ставки, уверена она. Если же регулятор вернется на рынок на других условиях, то у него будет больше свободы в этом вопросе, полагает Орлова, предполагая вариант, когда объем планируемых закупок будет устанавливаться на квартал, а внутри этого периода ЦБ сможет решать, когда и сколько валюты надо закупать.
До объявления о паузе в закупках ЦБ приобретал валюту для Минфина на основе установленных ведомством в рамках бюджетного правила объемов на месяц, деленных на число рабочих дней. Но в отдельные дни, отличавшиеся низким объемов торгов, например предпраздничные, а с момента объявления апрельских санкций — повышенной волатильностью, ЦБ валюту не закупал, распределяя затем незакупленные объемы равномерно на оставшиеся до конца периода дни.
О планах ЦБ «при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках» принять решение о возобновлении в январе покупок после перерыва объявила в конце ноября Набиуллина. Ситуация с курсом рубля стабилизировалась, после того как появилась информация о том, что конгресс США не успевает до конца года рассмотреть законопроекты, предполагавшие введение санкций против российских госбанков и российского госдолга, и отложит их на следующий год.
Сигналы со стороны самого ЦБ и «напряженная» внешняя обстановка говорят о том, что вопрос повышения ключевой ставки рассматривается с достаточно большой вероятностью, вторит начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Но возврат к закупкам валюты для рынка даже интереснее, чем решение о ключевой ставке. «Не очень просто найти такое решение, которое было бы комфортно и для Центрального банка, и в контексте достаточно волатильной рыночной обстановки», — предупреждает он. «Покупки возобновятся, вопрос — в объемах», — указывает Сусин.
Возвращение Центробанка на валютный рынок — это основной момент на предстоящем заседании совета директоров ЦБ, соглашается с Орловой директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Если они это решение примут, а из предыдущих заявлений было понятно, что, скорее всего, примут, тогда логично защитить рубль в этой ситуации», — считает он. В пользу повышения ставки говорит и то, что «внешний фон остается тревожным, да и инфляция, хотя и в рамках прогноза, к верхней границе этого прогноза движется», указывает Тремасов.
По данным Росстата, инфляция в ноябре составила 3,8% в годовом выражении. Прогноз инфляции ЦБ по итогам года — 3,8–4,2%, в дальнейшем регулятор ожидает разгона инфляции до 5–5,5% по итогам 2019 года, в том числе на фоне повышения НДС с начала года с 18 до 20%, и ее возвращение к таргету в 4% в 2020 году.
Сценарий 2. Без склонности к ухудшению
Ключевая ставка, вероятно, останется неизменной, полагают аналитики «ВТБ Капитала». Повышение ставки НДС с 1 января с 18 до 20% и выход нерезидентов из ОФЗ были учтены в сентябрьском решении регулятора повысить ставку на 0,25 п.п., приводят они в своем отчете аргументы в пользу этой точки зрения. Кроме того, планы ЦБ возобновить покупку иностранной валюты в январе вызвали спокойную реакцию рынка, а в статистике за ноябрь нет признаков проинфляционного давления со стороны спроса, указывают они.
«Само обсуждение ЦБ идеи возврата к покупкам валюты может косвенно говорить о видении регулятором ситуации на внутреннем валютном рынке как более стабильной и, вероятно, более прогнозируемой», — считает директор по аналитике банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев. Если же решение о возобновлении покупок в 2019 году вызовет резкий рост волатильности на рынках, то его реализация вполне может быть снова отложена, полагает он.
Главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин не видит рисков «бесконтрольного ускорения инфляции, которое требовало бы дополнительного подавления и ужесточения денежно-кредитных условий». «Скачок инфляции, который ЦБ уже видел в конце лета — начале осени, с точки зрения кредитно-денежной политики должен произойти независимо от того, какое решение должен принять регулятор в декабре и феврале», — отмечает он.
Внешняя конъюнктура не демонстрирует склонности к резкому ухудшению в ближайшей перспективе, называет аргумент в пользу сохранения ставки на прежнем уровне главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Внимание регулятора, по его мнению, вероятно, будет концентрироваться на внутренних факторах. «Решение по ставке может получить прямую зависимость от оценок, которые формирует для себя регулятор, в отношении ближайших проинфляционных рисков — превысит ли инфляция 4% в этом году или нет», — рассуждает Покатович (хотя сам он склоняется к тому, что с вероятностью более 50% ЦБ в декабре пойдет на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п.).
«Мы видим, что чуть-чуть стабилизировалась ситуация с развивающимися рынками, это прежде всего связано со стабилизацией ситуации в странах, которые испытывали наибольшую волатильность. Чуть-чуть ослабли некоторые ожидания санкций, срок их введения. Но при этом мы видим изменения на рынке нефти [резкое снижение котировок]», — отмечала Эльвира Набиуллина в конце ноября (цитата по «Интерфаксу»).
Совет директоров ЦБ 14 сентября впервые с 2014 года принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5%, на следующем заседании в октябре ставка была оставлена на прежнем уровне.