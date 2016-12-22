Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ

ЦБ в конце недели должен принять последнее в этом году решение относительно ключевой ставки. Эксперты разошлись в прогнозах, но сторонников ее повышения как никогда много. Аргументы в пользу того и другого варианта в материале РБК

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Макроэкономисты разошлись в прогнозах по поводу действий Банка России на последнем в 2018 году заседании, посвященном ключевой ставке: у ее повышения более трети сторонников (так считают девять из 25 участников консенсус-прогноза Bloomberg). В преддверии нескольких предыдущих заседаний эксперты придерживались более консолидированной позиции, даже если она в итоге не совпадала с решением регулятора, — подавляющее большинство ставили на неизменность ставки.

В этот раз «неделя тишины», которую соблюдает ЦБ перед решением о судьбе ставки, воздерживаясь от любых комментариев по денежно-кредитной политике, затянулась. Последний раз на эту тему глава Банка России Эльвира Набиуллина высказывалась 28 ноября на форуме ВТБ «Россия зовет». «Мы будем рассматривать и повышение ставки, и сохранение ставки», — заявила она тогда, пообещав, что ЦБ будет обращать внимание на инфляцию, инфляционные ожидания, ситуацию в российской экономике и на развивающихся рынках, перспективы санкций и состояние рынка нефти. В начале ноября Набиуллина говорила, что не стоит бояться повышения ключевой ставки, так как более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем. На этом фоне эксперты рассматривают два возможных сценария действий ЦБ — повышение ставки на 0,25 процентного пункта с текущих 7,5% и сохранение ее на прежнем уровне.

На этом же заседании совет директоров регулятора должен принять решение о сроках возвращения к закупкам для Минфина валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Паузу в закупках до конца 2018 года ЦБ объявил в середине сентября на фоне падения курса рубля из-за новостей об угрозе новых американских санкций.

Сценарий 1. Защитить рубль

Именно с планами возвращения ЦБ на валютный рынок опрошенные РБК эксперты связывают прогнозы о повышении ставки. «Я жду повышения при условии, что ЦБ подтвердит свой возврат на валютный рынок на неизменных условиях», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если регулятор будет в середине января возвращаться на валютный рынок с ежедневными покупками валюты, то такое решение предполагает повышение ключевой ставки, уверена она. Если же регулятор вернется на рынок на других условиях, то у него будет больше свободы в этом вопросе, полагает Орлова, предполагая вариант, когда объем планируемых закупок будет устанавливаться на квартал, а внутри этого периода ЦБ сможет решать, когда и сколько валюты надо закупать.

До объявления о паузе в закупках ЦБ приобретал валюту для Минфина на основе установленных ведомством в рамках бюджетного правила объемов на месяц, деленных на число рабочих дней. Но в отдельные дни, отличавшиеся низким объемов торгов, например предпраздничные, а с момента объявления апрельских санкций — повышенной волатильностью, ЦБ валюту не закупал, распределяя затем незакупленные объемы равномерно на оставшиеся до конца периода дни.

О планах ЦБ «при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках» принять решение о возобновлении в январе покупок после перерыва объявила в конце ноября Набиуллина. Ситуация с курсом рубля стабилизировалась, после того как появилась информация о том, что конгресс США не успевает до конца года рассмотреть законопроекты, предполагавшие введение санкций против российских госбанков и российского госдолга, и отложит их на следующий год.