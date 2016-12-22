Елисейский дворец отреагировал на стрельбу в Страсбурге

Президент Франции Эмманюэль Макрон постоянно получает информацию о стрельбе в центре Страсбурга. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу президента.

В пресс-службе добавили, что Макрон поручил главе МВД Франции Кристофу Кастанеру отправиться на место происшествия. Как отмечает France Bleu из-за стрельбы президент сократил время встречи с парламентариями, которая проходила в Елисейском дворце.

Стрельба произошла в центральной части Страсбурга, где проходит рождественская ярмарка. Министр иностранных дел Кристоф Кастанер рассказал, что провел встречу с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом и президентом Эмманюэлем Макроном по поводу ситуации в городе. Он отметил, что после встречи «немедленно отправится» в Страсбург.

По данным властей Франции, в результате погибли два человека и еще 11 пострадали. При этом семь человек получили тяжелые ранения, а четыре — легкие. По данным радиостанций France Info и France Bleu, личность стрелка идентифицировали. Правоохранительные органы разыскивают его.