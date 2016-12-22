В центре Страсбурга произошла стрельба

При стрельбе в центре Страсбурга вблизи рождественской ярмарки неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия, есть жертвы и раненые. Власти предложили жителям сохранять спокойствие и не покидать дома

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В центре Страсбурга прозвучали выстрелы, как минимум один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных пожарных служб.

Позже местные власти сообщили, что погибли два человека, еще одиннадцать получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла невдалеке от знаменитой рождественской ярмарки Страсбурга.

О стрельбе в городе и эвакуации посетителей баров и кафе в центре города сообщает также Franceinfo. Источник телеканала BFMTV рассказал, что личность стрелявшего установлена, однако задержать его пока не удалось. По данным собеседника канала, речь идет о 29-летнем мужчине, уроженце Страсбурга, который уже стоял на учете в полиции как подозреваемый в терроризме. Как рассказал телеканалу владелец одного из магазинов, стрельба продолжалась около 10 минут.

Местные власти призвали не верить непроверенным слухам и сохранять спокойствие. В центре города прекращено движение общественного транспорта.

Россиянка Анна, проходящая в Страсбурге стажировку, рассказала РБК о реакции властей. «Другу в библиотеке охрана велела никуда не выходить, пока ситуация не прояснится. Знакомых, которые были в ресторане в центре города, недалеко от места стрельбы, также остановили на выходе, посоветовав остаться внутри. Они говорят, что их должна эвакуировать полиция. В общих чатах все обмениваются сообщениями о том, что на рынке произошла стрельба», — рассказала она.

Министерство внутренних дел опубликовало предупреждение о серьезном происшествии в Страсбурге и предложило жителям города не покидать дома. Президент Эмманюэль Макрон получил информацию о происшествии и предложил министру внутренних дел Кристофу Кастанеру выехать на место происшествия.