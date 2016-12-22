Число пострадавших от стрельбы в Страсбурге превысило 10 человек

Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до двух человек, а пострадавших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник.
По данным радиостанции, стрелок использовал автоматическое оружие, а также нож. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Отмечается, что личность стрелка идентифицировали, и в настоящее время он разыскивается. По данным France Bleu, пострадали десять человек.
Стрельба произошла в центре Страсбурга, где проводилась рождественская ярмарка. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти раненых. В результате в городе эвакуировали людей из кафе и баров. МВД Франции призвало жителей города не покидать свои дома. Французский президент Эмманюэль Макрон предложил министру внутренних дел Кристофу Кастанеру выехать на место стрельбы.