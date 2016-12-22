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Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге
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Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге
Общество, 00:30
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Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что в результате стрельбы в Страсбурге погибли два человека. Об этом сообщает BFMTV.

Однако Кастанер отметил, что число раненых было от семи до восьми человек. При этом источник BFMTV рассказал об 11 пострадавших.

Префектура регионов Гранд-Эст и Нижний Рейн также подтвердила, что погибли два человека и пострадали 11, из которых семь получили тяжелые ранения, а четыре — легкие.

В центре Страсбурга произошла стрельба
Политика

В своем аккаунте в Twitter министр сообщил, что встретился с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и президентом Эмманюэлем Макроном. Он добавил, что «немедленно отправляется в Страсбург».

Стрельба произошла в центре Страсбурга около рождественской ярмарки. Посетителей располагающихся поблизости баров и кафе эвакуировали. France Bleu сообщала о двух погибших и десяти пострадавших. Однако источник France Info отмечал, что ранения получили 11 человек, из которых двое в критическом состоянии. По данным радиостанций, личность стрелка идентифицировали, и в настоящее время ведутся его поиски.

Теги: Страсбург , стрельба
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