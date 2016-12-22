Жена Глушакова обратилась в полицию после угроз от футболиста

Жена футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья подала заявление в правоохранительные органы на своего супруга из-за угроз с его стороны. Об этом РБК сообщил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.
По его словам, заявление в полицию подано по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
«Мы подали такое заявление об угрозах убийства, были переданы доказательства. Дарье поступают угрозы, связанные с процессом в Никулинском районном суде», — отметил юрист.
Как уточнил Жорин, угрозы со стороны Дениса Глушакова направлены на то, чтобы его жена отказалась от исковых требований по разделу имущества и взыскания алиментов.
Иск супруги футболиста о разделе имущества был зарегистрирован в суде 28 сентября в рамках бракоразводного процесса, который начался после того, как Дарья обнаружила своего мужа в бане в компании другой женщины. 13 октября Никулинский суд Москвы арестовал имущество и банковские счета Дениса Глушакова в связи с бракоразводным процессом, однако в начале декабря арест был снят.
Иск к супруге о разводе выдвинул и Глушаков. Он потребовал определить место жительства детей с ним, при этом заявил о готовности разделить с супругой совместно нажитое имущество.