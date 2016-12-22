Имущество и счета футболиста Глушакова арестовали из-за развода

Все имущество центрального полузащитника «Спартака» оказалось арестовано по решению суда. Причиной стал бракоразводный процесс спортсмена

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Никулинский суд Москвы арестовал имущество и банковские счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи Глушаковой. Причиной стал бракоразводный процесс, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Косныреву.

По ее словам, иск супруги футболиста о разделе имущества был зарегистрирован 28 сентября. Беседа, в рамках которой планируется уточнить детали иска, назначена на 22 октября. «В рамках данного иска вынесено определение о наложении обеспечительных мер на совместное имущество, а именно на квартиры, машины и банковские счета», — сообщила Коснырева.

«Не комментируем все, что происходит в суде», — заявила РБК адвокат Дениса Глушакова Марина Дубровская.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Они воспитывают двоих детей. На развод подала супруга футболиста. Она также попросила суд определить место жительства ребенка с матерью и взыскать алименты на ребенка и мать.

По данным «Матч ТВ», футболисту принадлежит особняк в одном из закрытых поселков в Новой Риге. Стоимость недвижимости в этом районе, отмечает телеканал, начинается от $2 млн. Кроме того, утверждает «Матч ТВ», супругам принадлежат квартиры в Сокольниках и Раменках, автомобили Bentley и Porsche Cayenne.