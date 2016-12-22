Адвокат жены Глушакова рассказал о грозящем футболисту уголовном деле

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин не исключил возможности привлечения к уголовной ответственности капитана «Спартака» Дениса Глушакова за сокрытие денежных средств. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«До наложения обеспечительных мер судом он вывел 200 млн руб. и после того, когда суд наложил арест на счета, он вывел еще 100 млн. Это по нашей информации, которую мы еще раз перепроверим. В случае, если эта информация подтверждается, мы обратимся в правоохранительные органы для вынесения процессуального решения, потому что это грубое уклонение от исполнения судебного решения. Здесь может понести ответственность как сам Глушаков, так и банковские структуры, которые нарушили судебный запрет», — заявил адвокат.

«Мы не комментируем», — заявила адвокат Дениса Глушакова Марина Дубровская на вопрос РБК о возможном привлечении к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств.

Никулинский суд Москвы 13 октября арестовал имущество и банковские счета Дениса Глушакова по бракоразводному процессу. Иск супруги футболиста о разделе имущества был зарегистрирован в суде 28 сентября. Беседа, в рамках которой будут уточнены детали иска, пройдет 22 октября.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году, они воспитывают двоих детей. На развод подала супруга футболиста, попросив суд определить место жительства ребенка с матерью и взыскать алименты на ребенка и мать. По информации «Матч ТВ», Денис Глушаков владеет особняком в одном из закрытых поселков в Новой Риге, стоимость недвижимости в данном районе начинается от $2 млн. Также, по данным телеканала, супругам принадлежат квартиры в Сокольниках и Раменках, автомобили Bentley и Porsche Cayenne.