Суд снял арест со счетов футболиста Глушакова

Мосгорсуд снял арест с части банковских счетов полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, сообщила РАПСИ адвокат Марина Дубровская. Арест был наложен во время бракоразводного процесса футболиста.

Кроме того, снят арест на транспортные средства, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. Там пояснили, что арест на недвижимое имущество футболиста продолжает действовать.

Как ранее сообщал «Матч ТВ», футболист владеет особняком в одном из закрытых поселков на Новой Риге, где стоимость недвижимости начинается от $2 млн. Телеканал также сообщал, что Глушакову и его жене принадлежат квартиры в Сокольниках и Раменках и автомобили Bentley и Porsche Cayenne.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году, у них есть двое детей. На развод подала супруга футболиста. 28 сентября суд зарегистрировал ее иск о разделе имущества. 13 октября имущество и банковские счета Дениса Глушакова были арестованы по бракоразводному процессу Никулинским судом.