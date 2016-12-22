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Власти заявили об отсутствии нарушений при аренде угодий семьей Глацких
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Власти заявили об отсутствии нарушений при аренде угодий семьей Глацких
Общество, 13:27
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Власти заявили об отсутствии нарушений при аренде угодий семьей Глацких

Правительство Свердловской области подтвердило информацию Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» о том, что компания семьи временно отстраненной главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких получила по охотхозяйственному соглашению 336 кв. км без торгов. Отмечается, что все соглашения заключены по нормам действующего законодательства. Об этом говорится в сообщении ЦАП, поступившем в РБК.

В ответе правительства на запрос говорится, что «Лига 7» получила в аренду угодья «Красный яр» площадью 18,6 тыс. га (186 кв. км) и «Большой Кучаж» площадью 15 тыс. га (150 кв. км). Отмечается, что за это компания заплатила 336 тыс. руб. по тарифу 10 руб. за га. В ответе также говорится, что торги на сдачу в аренду угодий не проводились, потому что лицензия на отстрел животных была выдана до вступления в силу ФЗ «Об охоте».

Ранее ЦАП узнал, что компания семьи отстраненной главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких «НПО Лига 7» получила по охотхозяйственному соглашению 336 кв. км угодий без торгов на 49 лет. Отмечается, что 46,3% «Лиги 7» принадлежат отцу Ольги Глацких и ее брату.

В связи с полученной информацией ЦАП заявили, что существующий порядок сдачи в аренду угодий связан с коррупционными рисками.

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В середине ноября ЦАП партии «Яблоко» выяснил, что семья Глацких зарабатывает на госконтрактах, в которых есть признаки картельного сговора. В частности, партия изучила деятельность «Ремонтстройгаза», принадлежащего отцу чиновницы — бизнесмену Вячеславу Глацких. Его компания с 2010 года получила 14 контрактов от региональных властей, при этом в шести случаях компания была единственной подавшей заявку.

В начале ноября Глацких оказалась в центре скандала после своего заявления на встрече с детьми-волонтерами о том, что государство им ничего не должно. Впоследствии Глацких извинилась за свои слова. Позже она заявила, что не может покинуть свою должность в департаменте, так как сделать ей это «не позволяет совесть». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал на базе департамента молодежной политики и министерства общего и профессионального образования министерство образования и молодежной политики. Пока неизвестно, получит ли Глацких место в новом ведомстве.

Теги: «Яблоко» , Свердловская область
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