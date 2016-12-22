Избирком снял с выборов губернатора Приморья кандидата «Патриотов России»

Избирательная комиссия Приморья аннулировала регистрацию кандидата на пост главы региона Игоря Степаненко, выдвинутого от партии «Патриоты России» и накануне решившего отказаться от участия в выборах, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя крайизбиркома Татьяну Гладких.

«Решение принято единогласно», — сказала Гладких. Избирком также не будет учитывать голоса, набранные Степаненко во время досрочного голосования.

По словам секретаря регионального избиркома Натальи Камаевой, фамилию Степаненко вычеркнут из бюллетеней. Кроме того, сведения об этом кандидате решено заклеить на информационных стендах и других материалах.

О том, что Степаненко решил сняться с выборов стало известно 10 декабря. Сам он объяснил прекращение предвыборной кампании такой шаг низким рейтингом. «В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как «почетные» второе и третье места меня не устраивают», -говорил Степаненко.

Главу Приморья не удалось избрать в результате выборов в сентябре. Во втором туре участвовали исполнявший тогда обязанности губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») и коммунист Андрей Ищенко. В результате Тарасенко набрал больше голосов, но результаты выборов отменили из-за нарушений. После этого и.о. губернатора ушел в отставку, а главой региона стал Олег Кожемяко, экс-губернатор Сахалинской области.

Повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. В них примет участие Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис (от партии «За женщин России), глава регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Ищенко, который участвовал в двух турах первого голосования, региональный избирком до новых выборов не допустил — в представленных им документах нашли недействительные подписи. Позже он заявил РБК, что будет призывать избирателей портить бюллетени.



