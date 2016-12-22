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Ищенко призовет избирателей портить бюллетени на выборах в Приморье
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Ищенко призовет избирателей портить бюллетени на выборах в Приморье
Вторые туры — 2018, 08:30
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Ищенко призовет избирателей портить бюллетени на выборах в Приморье
Коммунист Андрей Ищенко, которого избирком не допустил на выборы главы Приморья, призовет своих сторонников пойти на них и испортить бюллетени. Это может снизить долю голосов, отданных за врио губернатора
Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Коммунист Андрей Ищенко, получивший значительную поддержку населения на осенних выборах губернатора Приморья, сообщил РБК о намерении обратиться к избирателям с призывом «обязательно идти на выборы» главы Приморья 16 декабря и испортить бюллетени.

«Я никого не буду призывать конкретно, как голосовать, но скажу, что лично я приду и проголосую за Андрея Ищенко. Возьму бюллетень, напишу «Андрей Ищенко» и поставлю галочку. Это моя позиция», — сказал он РБК, уточнив, что призовет к таким действиям и своих сторонников.

К публичным призывам к своему электорату коммунист, который не был допущен к декабрьским выборам, поскольку не преодолел муниципальный фильтр, намерен обратиться в пятницу, на своем канале в YouTube.

По мнению Ищенко, по числу испорченных бюллетеней можно будет судить об уровне его поддержки в регионе.

Избирком Приморья зарегистрировал пятерых кандидатов на декабрьских выборах главы края. Это врио губернатора Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР​.

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Во втором туре выборов главы Приморья 16 сентября, которые впоследствии были аннулированы из-за массовых нарушений, за Ищенко проголосовали 48% избирателей.

По мнению политолога Андрея Колядина, ситуация с тех пор изменилась. «Сейчас в Приморье нет консолидированного протеста», — уверен он. Согласно прогнозу Колядина, часть протестного электората, который поддерживал Ищенко осенью, не придет на выборы, еще какая-то часть его голосов распределится между четырьмя соперниками Кожемяко. «Хотя риски [для Кожемяко], конечно, никуда не исчезли», — оговорился эксперт.

Призыв Ищенко портить бюллетени снизит шансы Кожемяко на победу в первом туре, отмечает эксперт в области избирательного законодательства, соавтор методических рекомендаций ЦИК Андрей Бузин. Бюллетени с надписями отнесут к недействительным, их число будет зафиксировано в протоколе с итогами голосования, объясняет он. И если призыву Ищенко последует значительная доля приморцев, например 20%, то Кожемяко будет непросто набрать более 50% голосов в первом туре, поясняет Бузин.

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С этой точкой зрения согласен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

В штабе Олега Кожемяко воздержались от комментариев по поводу обращения Ищенко.

Выборы главы Приморья запланированы на 16 декабря. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов. Изначально о желании баллотироваться на них заявили 22 человека, из них подали подписи муниципальных депутатов в краевой избирком 11 человек, в том числе Ищенко, который шел самовыдвиженцем после отказа региональной конференции КПРФ выдвигать его от партии.​ Однако его документы не прошли проверку — избирком забраковал критическую часть собранных им подписей избирателей и муниципальных депутатов.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Приморье , Выборы , Олег Кожемяко
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