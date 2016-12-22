Британские депутаты проведут дебаты из-за переноса голосования по Brexit

Парламент Великобритании во вторник, 11 ноября, проведет экстренные трехчасовые дебаты из-за решения британского премьер-министра Терезы Мэй отложить голосование по документу, определяющему условия выхода страны из Евросоюза (ЕС), рассказал спикер палаты общин Джон Беркоу, передает Reuters.

Прошение о проведении дебатов подал лидер лейбористов Джереми Корбин. Он не согласен с тем, что правительство изменило договоренности, не спросив мнения у парламента. По словам Беркоу, данную идею поддержали как лейбористы, так и члены Консервативной партии.

11 декабря парламент должен был проголосовать по документу, который определяет условия выхода Великобритании из ЕС. Однако 10 декабря Мэй заявила, что голосование переносится. По ее словам, в случае если этого не сделать, сделка с ЕС может быть отвергнута.

При этом источники Bloomberg и газеты The Guardian говорили, что о решении перенести голосование Мэй рассказала своему кабинету министров еще утром. Новая дата голосования пока не назначена.

Исходя из условий соглашения, которого достигли ЕС и Великобритания, во время переходного периода после Brexit Лондон останется частью таможенной зоны ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. В то же время в создании общеевропейских законов Великобритания участвовать уже не будет.