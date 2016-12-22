Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%

Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны.

При этом темпы роста инфляции постепенно снижаются — в сентябре она выросла на 228%, в октябре — на 148% и на 144% в ноябре. Reuters отмечает, что правительство Венесуэлы не публикует данных об экономике страны, и сообщает о них только парламент.

Источники агентства сообщают, что Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от властей страны предоставить данные об экономике. В июле МВФ предупредил Венесуэлу, что если власти не поменяют финансовую политику, инфляция к концу года может достичь 1 000 000%.

В августе национальную валюту страны девальвировали к доллару на 96%, при этом минимальную зарплату в Венесуэле тогда подняли в 60 раз — с $0,5 до $30 в месяц.