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Улюкаев оплатил 130 млн руб. штрафа
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Улюкаев оплатил 130 млн руб. штрафа
Дело Улюкаева, 17:27
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Улюкаев оплатил 130 млн руб. штрафа

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии, полностью оплатил штраф в размере 130 млн руб. Об этом РБК сообщила адвокат экс-министра Виктория Бурковская.

«Денежные средства поступили со сбербанковского счета Улюкаева на депозитный счет приставов», — сказала она, добавив, что в ближайшее время деньги обратят в доход государства.

Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания Еще 7 фото
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31 октября суд по просьбе ФСПП снял арест со счета бывшего министра, чтобы приставы могли списать с него штраф.

Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. Экс-министр вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.

Теги: Алексей Улюкаев , Штрафы
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