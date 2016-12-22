Суд снял арест со счетов Улюкаева для взыскания с него штрафа

Суд снял арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии, чтобы судебные приставы могли взыскать с него штраф в размере 130 млн руб. по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

О снятии ареста со счетов бывшего министра суд попросила ФССП. В суде представитель ФССП заявил, что с министра все же удалось взыскать часть долга и оставшийся долг составляет 125 млн руб.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн руб. Он был признан виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев свою вину не признавал, он заявлял в суде, что стал жертвой провокации. По словам бывшего министра, он был уверен, что в сумке с деньгами, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина.

Во время судебного процесса прокурор говорил, что в кабинете Улюкаева было найдено $250 тыс., золотые монеты, десять золотых слитков, деньги в других валютах и украшения. На счетах Улюкаева в Сбербанке и ВТБ было арестовано более $1 млн и 280 млн руб.