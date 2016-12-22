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Приставы потребовали снять арест со средств Улюкаева
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Приставы потребовали снять арест со средств Улюкаева
Дело Улюкаева, 17:51
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Приставы потребовали снять арест со средств Улюкаева

Судебные приставы потребовали снять арест со средств осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает «РИА Новости». Это необходимо для оплаты назначенного ему штрафа 130 млн руб.

«Приставы обратились в суд с заявлением, просят снять арест с денег Улюкаева. Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября», — сказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.

Замоскворецкий районный суд Москвы направил в Федеральную службу судебных приставов исполнительный лист о взыскании с бывшего министра в конце лета, исполнительное производство было возбуждено 31 августа.

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Ранее в том же месяце защита Улюкаева потребовала списать с арестованных счетов подзащитного штраф 130 млн руб. Однако в Замоскворецком суде ответили, что выполнить данное требование не смогут, пока дело находится в кассационной инстанции Мосгорсуда.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу за взятку в особо крупном размере. Счета экс-министра арестовали до тех пор, пока он не выплатит штраф в размере более 130 млн руб. Экс-министр не признал свою вину, он считает, что стал жертвой провокации.

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