В Думу внесли обязывающий к бесплатному спутниковому вещанию законопроект

В Госдуму внесли законопроект, по которому спутниковые операторы обязаны будут обеспечить бесплатное вещание 20 телеканалов в местах, где недоступно эфирное ТВ. Это следует из информации Системы обеспечения законодательной деятельности.

Перечень населенных пунктов и местностей, где будет обеспечено бесплатное спутниковое телевещание, должен быть определен Минкомсвязи. Как следует из пояснительной записки к документу, основанием для такого законопроекта является право граждан на бесплатный просмотр «обязательных общедоступных телерадиоканалов». К россиянам, которым сейчас эта услуга недоступна, относится 1,6% населения страны, объясняется в записке.

Впервые с такой инициативой выступило Минкомсвязи в июле. В перечень телеканалов, доступ к которым должны бесплатно получить жители труднодоступных районов, вошли «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал», ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас». Пользователям в этих районах предлагалось обеспечить их бесплатное вещание после внесения платы за доступ к сети оператора и при наличии соответствующего оборудования. В августе крупнейшие операторы — Национальная спутниковая компания (НСК, бренд «Триколор»), «Орион» и МТС — попросили не заставлять их вещать бесплатно и предложили задачу вещания в труднодоступных районах после компенсации от властей.